За сутки в Петропавловске выявили 37 заболевших коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация в регионе по — прежнему неудовлетворительна. Только за прошедшие сутки в регионе КВИ заразились 98 человек, у 11 из них — болезнь протекает бессимптомно.Как правило, большинство зараженных среди городских жителей — 37 человек. Далее идут районы М. Жумабаева, Мамлютский, Кызылжарский и Жамбылский. В целом в Казахстане за один день заразились более 1800 человек. Высокие показатели в Алматы. Там количество инфицированных составляет почти 500 человек. Если говорить о темпах вакцинации, то по стране полный курс иммунизации прошли более 6-ти миллионов 700тыс человек. В нашем регионе привились 222 тысячи граждан.

Гюзель Закария