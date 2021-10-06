В СКО сироту сняли с очереди по причине его «смерти»

В 8 лет Александр Рябуха потерял родную мать, отца в семье не было. Сестрёнку удочерили, а он вместе с братьями попал в детский дом. После выпуска встал в очередь на жилье. Однако, получить свой квадратный метр оказалось непросто. В ожидании даже можно умереть, но не буквально. Еще полгода назад парню пришло СМС о снятии с очереди, но он не придал этому значения. Уточнил вопрос в акимате. Там сказали, что это был системный сбой. Чуть позже он решил еще раз обратиться в акимат, чтобы узнать свой статус.

Александр Рябуха, житель г. Петропавловска:



— Спрашиваю: «Почему меня сняли с очереди?» Они говорят: «Ну, Вы не определены». Программа меня сняла с очереди по причине смерти очередника.

Отправили меня в ЗАГС, чтобы меня оформили по новом. Ладно, если бы удостоверение было просрочено, и случайно программа выдала бы, что я умер. А оно у меня до 2024 года. В ЗАГСе мне пришлось писать заявление, потом направили в акимат, чтобы получить акт об отсутствии смерти.

Сам молодой человек относится к ситуации с юмором и собирается жить еще долго.

А вот местным властям не до шуток. Здесь сейчас идет полное расследование и поиск виновных. Потерпевший намерен подать в суд, если его не восстановят на прежнюю позицию в очереди с учетом последних продвижений.

Азат Ибраев, руководитель отдела внутренней политики г.Петропавловска:



— Мы думаем, что произошла техническая ошибка при инвентаризации отделом ЖКХ в марте. В очередности он восстановлен. На момент того, когда он вставал в очередь, он был 1680, сейчас он 1342. В очереди он был восстановлен на то же место. Техническая ошибка это или халатность, сейчас мы пытаемся выяснить. После этого будут проведены соответствующие организационные выводы.

Ждет Александр ключи от дома не меньше чем через пять лет. Пока снимает квартиру. Надеется, что такое в его жизни не повторится. Всего в очереди на жилье в городе состоят более 14 тысяч человек, из них 1700 – дети-сироты. Последним в текущем году предоставили 65 квартир, что в два раза больше, чем в 2020-м.

Гюзель Закария