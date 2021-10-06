Отделение восстановительного лечения и медицинской реабилитационной помощи детям открылось в Петропавловске

Среди всех кабинетов отделения этот ребятам полюбился больше всего -сенсорная комната или её еще называют местом психологической разгрузки. Благоприятная атмосфера, напоминающая планетарий, способствует «включению» резервных функций организма. Для детей процесс выглядит как игра в волшебной комнате, при этом она поможет им достичь психологического равновесия и положительной динамики в лечении.

Мария Паничева, логопед отделения восстановительного лечения и медицинской реабилитации:



— Более в зрелом возрасте здесь проводятся занятия для детей, которые страдают логоневрозами, то есть заикания. Это такая не очень хорошая вещь, которую мы искореняем при помощи данной комнаты.

Расслабиться и при этом достичь эффекта в лечении деткам поможет и соляная шахта. Оздоравливающее действие здесь оказывает вдыхание сухого аэрозоля. Уже после второго сеанса у многих ребят уменьшается насморк, облегчается дыхание и пропадают хрипы. 10 посещений в такой шахте сравнивают с отдыхом на море в течение месяца.

На этом в отделении не ограничились. Здесь расположились еще 5 кабинетов реабилитации и бассейн. Лечат деток по трём направлениям — это неврология нейрохирургия, травматология ортопедия и кардиология. Раньше реабилитационные койки находились в каждом из отделений. Обходились физиоаппаратами, несколькими массажистами и инструкторами. Сейчас масштабы увеличились в разы. Современное оборудование закупили при поддержке фонда развития социальных проектов «Sаmruk-Kazyna-Trust».

Мирас Иргебаев, официальный представитель корпоративного фонда «Sаmruk-Kazyna-Trust»:



— Этот проект позволит не выезжать за пределы города и получать медицинскую помощь у себя на местах. Когда родители детей, которые нуждаются в реабилитации, уезжают в другие города — это не очень удобно. Не все такое могут себе позволить, и я очень рад, что сегодня мы открываем реабилитационный центр.

С постоянными переездами в поисках лечения столкнулась и Татьяна Кожевникова. Североказахстанке приходилось ездить на реабилитацию в столицу. Там лечили её двухлетнего сына Алмаса. Мальчик в 9 месяцев столкнулся с ишемией. Проблемы со здоровьем заметили и у младшего Аллана. У него заболевание опорно -двигательного аппарата. Уже почти 2 недели ребята получают лечение в реабилитационном центре.

Татьяна Кожевникова, жительница с. Соколовки, Кызылжарский район:



— Мы здесь ощущаем себя как дома. И к детям относятся замечатально. Не только к нашим, но и к тем, кто пришёл сюда без родителей. Мы очень благодарны, что есть такое отделение. Здесь мы получили физио, в соленой шахте побыли. То есть ребёнку пошло во благо.

Сейчас в отделении лечатся 18 человек. Коечный фонд рассчитан на 28 мест. Реабилитацию детки получают бесплатно.

Жанель Бисенбаева