Ко Дню профсоюзов в аллее парка Первого Президента посадили 30 деревьев

Члены профсоюзов города сегодня взяли в руки лопаты и украшают аллею 30-ю пушистыми елями. Среди них и Оксана Лукьянова. Она в состоит профсоюзе работников системы здравоохранения «SENIM» и рада принять участие в экологической акции.

Оксана Лукьянова, член профсоюза работников системы здравоохранения «SENIM»:



— В профсоюзной орагнизации с 1996 года, как устроилаь на работу в скорую помощь. Аллея профсоюзов с 2019 года. В прошлом году из-за короновируса это мероприятие было отложено. В этом году снова возобновили посадку деревьев от каждой профсоюзной организации. Все встречаются, общаются, обмениваются опытом. Садим деревья. Останется на память.

10 октября — День профсоюзов. В честь этого подобные экоакции сегодня проводят во всех областных центрах страны.

Акция по высадке елей направлена на благоустройство любимого места отдыха горожан, улучшение окружающей среды и пропоганду всесторонней деятельности профсоюзов.

Кайрат Устемиров, председатель отраслевого профсоюза работников лесного хозяйства и животного мира, г. Нур-Султан:



— Эти насаждения переданы акимату, отделу ЖКХ, под охрану. Хорошая акция, 2 раза в год ветераны профсоюзов, активисты профсоюзов проводят посадку весной и осенью этих деревьев.

В Петропавловске работает 8 профессиональных союзов. За 3 года акции активисты высадили порядка 93 сибирский елей.

Диана Салихова