Как идёт вакцинация в различных странах мира

Здравоохранение

22:13 6 Октября 2021

Между тем, врачи разных стран сходятся во мнении, что избежать появления новых штаммов коронавируса, а значит, и очередных волн пандемии можно только путем массовой прививочной кампании. В Китае намереваются привить 80% населения к концу года. Сделать это планируют без принуждения. Вместо этого там активно агитируют жителей к вакцинации, в некоторых регионах получившим вакцину выдают бесплатно продукты либо предоставляют скидки в магазинах. В Исландии, к примеру, отменили ПЦР для вакцинированных и переболевших COVID-19 туристов. А еще после иммунизации там сняли все внутренние ограничения: отменили ношение масок, соблюдение социальной дистанции.

Диана Салихова

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