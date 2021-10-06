Более 4 кг наркотиков изъяли полицейские СКО в ходе спецоперации

Жителя города Кокшетау задержали по подозрению в совершении наркоправонарушений в районе им. Габита Мусрепова. Из незаконного оборота у него изъяли более 4-х килограммов наркотиков. Это является особо крупным размером. В поле зрения оперативников 29-летний мужчина попал несколько месяцев назад. Специальные мероприятия позволили выйти на его след и установить место временного проживания. В доме в селе Новоишимском, где подозреваемый проживал последние три месяца, полицейские обнаружили мешок, спортивную сумку и рюкзак с растительным веществом, пластиковое приспособление для курения. А в машине и гараже нашли расфасованные наркотики. Согласно заключению судебно-химического исследования это высушенная марихуана и гашиш. В настоящее время проводятся следственные действия. Всего с начала года в регионе выявлено 159 наркоправонарушений. Изъято более 307 килограммов различных наркотических средств. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности напоминают, сообщить о любых фактах, связанных с распространением наркотиков, можно по номеру телефона (39-41-93). Также действует «горячая линия» но номеру в WhatsApp – 8-707-500-96-65

Алишер Ашимов