Актеры алматинского театра им.М. Ауэзова завершили свой гастрольный тур в Петропавловске спектаклем «Кара»

«Слова назидания» великого акына и просветителя Абая Кунанбаева — духовное наследие казахского народа. Сегодня, по прошествии более двух веков , философские трактаты и поучительные выводы казахского мыслителя особенно ценны. Они продолжают переводиться на многие языки мира и открывают всё ещё актуальные проблемы национального воспитания и мировоззрения, морали и права, истории казахского народа.

Передать глубину мысли Абая и отобразить его наследие на сцене смогли актеры алматинского театра драмы им.М. Ауэзова. По их словам, эта задача была не из легких.

Дулыга Акмолда, актер Казахского национального театра драмы им. М. Ауэзова, г. Алматы:



— Каждая роль имеет свое значение. Я работаю в театре уже 30 лет, но даже мне было сложно высказать мысль со сцены. А для молодых актеров это выступление было большим испытанием.

На этом завершилась гастрольная поездка алматинского коллектива, которая длилась 6 дней.

Жалгас Толганбай, заместитель директора Казахского национального драматического театра им. М. Ауэзова, г. Алматы:



— Мы должны гордиться Абаем. Его «Слова назидания» имеют сообое значение. Спасибо всем, кто пришел на спектакль

Энергетика актеров и сила фундаментального творения Абая охватила атмосферу зала. Зрители выразили большую признательность алматинским актёрам.

— Актеры играют очень правдиво, искренне. Талантливые.



— Прекрасно! Очень понравилось! В такой непростой период актеры приехали из Алматы к нам в Петропавловск. Они показали отличную постановку.

Анастасия Кузнецова