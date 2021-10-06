30 североказахстанцев осудили за управление транспортом в нетрезвом виде

4 года лишения свободы получил житель района М.Жумабаева за управление транспортом в нетрезвом виде. 31-летнего мужчину два года назад уже лишали права водить машину. В апреле 2021-го, находясь в состоянии опьянения, он совершил наезд на велосипедистку. По данному факту было начато досудебное расследование по части 2-ой статьи 346-ой УК РК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4-х до 6-ти лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной должностью. Всего с начала года осудили 30 североказахстанцев, севших за руль в нетрезвом виде, будучи ранее уже лишенными прав за аналогичное правонарушение. 12 из них получили наказание в виде лишения свободы от 6-ти месяцев до 4-х лет. Все они лишены права управления пожизненно. 8 уголовных дел сейчас находятся на рассмотрении в суде. По шести таким происшествиям в настоящее время проводится расследование, рассказали в управлении дознания областной полиции.

Алишер Ашимов