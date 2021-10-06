10 октября — День профсоюзов РК

В СК насчитывается более тысячи первичных профсоюзных организаций. Они есть в образовании, культуре, здравоохранении и других сферах. Чингиз Нургалиев работает травмотологом в детской областной больнице, возглавляет профсоюз больше года. За это время организация под его руководством проделала большую работу.

Чингиз Нургалиев, председатель первичной профсоюзной организации детской областной больницы:



— Мы сумели организовать работу по защите социальных прав наших медработников. Мы помогаем им материально, то есть, нуждающиеся лица получают материальную помощь на постоянной основе. Профсоюз помогает нашим сотрудникам в случае каких-то ЧП.

Защита интересов работающего населения, общественный контроль за соблюдением их прав, безопасность, охрана труда. Это далеко не все вопросы, которыми занимаются первички. В течение года все они принимали участие в конкурсе «Лучшая первичная организация профсоюза». Много о своей работе коллектив детской областной больницы рассказывал в социальных сетях. Поэтому в номинации «Самая активная профсоюзная организация в информационном поле» он стал лучшими. Сегодня активистам первички вручили кубок и сертификат.

Сильная первичка — сильный профсоюз. Лучшей первичная профсоюзная организация признана в отделе культуры и спорта района им.Габита Мусрепова. Елена Тимощук возглавляет её больше 15-ти лет. Признаётся, за это время проделана большая работа.

Елена Тимощук, председатель профсоюзной организации работников культуры и спорта, район им. Г.Мусрепова:



— У нас насчитывается более 120-ти культработников района имени Г. Мусрепова. Помогаем материально тем, кто остался без мужей, акция «Дорога в школу». В нашей организации есть совет по гендерной политике, молодежный совет, которые решают различные вопросы. В этом году очень много мероприятий проводили среди женщин. Это заплывы в бассейне, теннисные турниры, спортивные соревнования.



С профессиональным праздником коллег поздравили представитель республиканской федерации профсоюзов Кайрат Устемиров и председатель областного профсоюзного центра Ерик Нуракаев.

Кайрат Устемиров, председатель отраслевого профсоюза работников лесного хозяйства и животного мира, г. Нур-Султан:



— Главным инструментом профсоюза в регулировании социально-трудовых отношений является механизм социального партнерства. С марта 2018-го года с привлечением профессиональных медиаторов, адвакатов, профсоюзных специалистов проведено более 18-ти тысяч консультаций. Рассмотрены больше 6-ти тысяч обращений работников по трудовым и социальным вопросам.

Ерик Нуракаев, председатель профсоюзного центра СКО:



— Разрешите от всего сердца поздравить Вас с нашим праздником. Сегодня около двух млн членов профсоюза — это самая большая общественная организация в республике. В том числе, у нас 1250 первичек объединяют 65 членов профсоюза.

В свой профессиональный праздник награды получили более 20-ти председателей первичных организаций. Вниманию гостей творческие коллективы подготовили концертную программу.

Алишер Ашимов