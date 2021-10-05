Житель с. Трудового спас двух детей из огня

Детей 6 и 11 лет, оставшихся без присмотра родных, спас сельчанин из горящего дома. Инцидент произошел в понедельник в 10 утра на окраине с. Смирново. Возгорание ребята не заметили, были увлечены игрой. Если бы не проезжающий мимо 37-летний мужчина, все могло закончиться иначе. Сельчанин увидел задымление крыши. Сразу же позвонил пожарным и, не дожидаясь их приезда, эвакуировал несовершеннолетних, вынес газовый баллон. Сейчас рассматривается вопрос о его поощрении. По словам спасателей, причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. В тушении приняли участие 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Локализовали возгорание в течение 3 часов. Сейчас устанавливается общий материальный ущерб.

Ержан Шарипов, начальник отдела по ЧС Аккайынского района:



— Родители находились на работе. Мать работает в больнице, а отец поехал за ней. Дети находились дома одни. На территории Аккайынского района за истекший период 2021 года в районе зарегистрировано 27 пожаров, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года заметно уменьшение. Однако, ущерб пожаров вырос — более 11 млн. На пожарах погибли 3 человека, двое находились в состоянии алкогольного опьянения и один ребенок был оставлен родителями без присмотра.



Айгерим Мукашева