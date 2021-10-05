Жил в лесу и питался ранетками: в СКО нашли пропавшего 31-летнего мужчину

Пропавшего несколько дней назад жителя Тайыншинского района нашли в лесу возле села Тарангул. 30 сентября в районный отдел полиции с просьбой о розыске обратилась мать 31-летнего мужчины. По её словам, сын уехал из села Димитровки в неизвестном направлении на своей машине вечером 29 сентября. К поиску привлекли местных жителей, волонтёров. Их совместная работа с полицейскими дала результат.

Пропавшего нашли в лесу живым и невредимым. Как оказалось, все эти дни, с 29 сентября до утра 2 октября, он жил в есильском лесу возле села Тарангул: вырыл импровизированную землянку и питался ранетками. Мужчину вернули родным, мотивы и причины ухода из дома выясняются. Всего с начала года полицейские приняли 323 обращения по без вести пропавшим. Из них 318 человек разыскали.

Анастасия Кузнецова