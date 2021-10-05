В СКО завершили уборку зерновых

Сельское хозяйство

23:23 5 Октября 2021

В СКО завершили уборку зерновых и зернобобовых. По оперативным данным намолочено свыше 3 млн тонн зерна при урожайности 10,6 ц/га. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 4 млн 300 тысяч га. Из них почти 2,5 млн — пшеница, ещё млн га — масличные. Последние убрали на 650 тысячах га. Это 67% от общей площади маслички. Валовой сбор картофеля составил 374 тысячи тонн, при урожайности 134 ц/га. Чуть ниже она у овощей. Их собрали почти 70 тысяч тонн.

Айгерим Мукашева

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