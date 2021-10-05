В СКО больше всего тех, кто негативно относится к вакцинации

В СКО за сутки выявили 93 заболевших коронавирусом. Регион остаётся в «красной» зоне. Всего по стране зарегистрировано 1 624 новых случаев COVID-19. Лечение продолжают получать 58 тысяч человек. 10 тысяч из них находятся в стационарах. В тяжелом состоянии — 732 пациента, в состоянии крайней степени тяжести — 223, на аппарате ИВЛ — 135 человек.

По данным на 5 октября в республике полный курс вакцинации прошли 6 млн 715 тысяч человек. Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса в Казахстане провел независимое социологическое исследование. Участвовали более 2,5 тысяч респондентов из всех регионов. Положительно к вакцинации от COVID-19 относятся 58% граждан. Нейтрально — 17, отрицательно — 24%. В разрезе регионов наиболее негативно к вакцинации от коронавируса относятся респонденты Северо-Казахстанской, Атырауской и Алматинской областей.

Айгерим Мукашева