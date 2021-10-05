Пособие на рождение ребенка можно оформить через мобильное приложение банков

Общество

23:15 5 Октября 2021

С 5 октября пособие на рождение ребенка можно оформить через мобильное приложение банков. Пока это пилотный проект. Доступна через телефон стала и услуга по получению выплаты по потери дохода в связи с уходом за ребенком. Пока в проекте участвуют два банка: Kaspi и Halyk. Для оформления пособия или социальной выплаты необходимо в мобильном приложении одного из этих банков найти раздел по оказанию госуслуг, выбрать соответствующую услугу и подтвердить согласие на обработку персональных данных. После рассмотрения услугополучателю направят PUSH уведомление и SMS о результате ее рассмотрения и назначенной сумме выплат.

Айгерим Мукашева

Читайте также

Пенсионеров поздравили ЧС-ники
Семья из района М. Жумабаева вырастила 3,5 тонны урожая
В РК начался второй отбор в Президентский молодёжный кадровый резерв
Бесплатный проезд в автобусе для пенсионеров в День пожилых людей
Акция «Мен қазақша сөйлеймін» прошла в Петропавловске
Почти половину семейного бюджета североказахстанцы тратят на продовольственные товары
Совет ветеранов АНК СКО обсудил Послание Президента РК
Традиционный этап общенациональной переписи населения начался в СК
В СКО выбрали лучшую многодетную семью
Цены на продукты питания в регионе выросли на 7,4%
Аким СКО Кумар Аксакалов провёл приём граждан
В ботаническом саду прошёл пленэр в память Равилю Рязапову