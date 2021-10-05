С 5 октября пособие на рождение ребенка можно оформить через мобильное приложение банков. Пока это пилотный проект. Доступна через телефон стала и услуга по получению выплаты по потери дохода в связи с уходом за ребенком. Пока в проекте участвуют два банка: Kaspi и Halyk. Для оформления пособия или социальной выплаты необходимо в мобильном приложении одного из этих банков найти раздел по оказанию госуслуг, выбрать соответствующую услугу и подтвердить согласие на обработку персональных данных. После рассмотрения услугополучателю направят PUSH уведомление и SMS о результате ее рассмотрения и назначенной сумме выплат.

Айгерим Мукашева