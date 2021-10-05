Нормы выхлопных газов у общественного транспорта больше в 2 раза

Новые автобусы на городских улицах сейчас заметны буквально на каждом углу и радуют глаз жителей. Но, старые «зайчики» никуда не делись. На некоторых маршрутах они как ездили, так и ездят и напоминают о себе едким чёрным дымом из выхлопных труб.

— Бывает, едешь за автобусом, а там дым из него… Ничего не видно. Этот автобус надо закрывать.



— Часто езжу на 9-ке. Новые автобусы лучше, чем старые. Раньше было неудобно ездить: маленькие, место мало. Большинство из них выбрасывали выхлопы, что влияло на нашу экологию. Это очень плохо.



— Не устраивает их внешний вид. Салон пусть немного уберут.



Один из таких «зайчиков» как раз и остановили экологи во время своего рейда.

Замеряют дымность отработавших газов от автотранспорта газоанализатором. Прислонив его к выхлопной трубе автобуса, специалисты просят водителя безотрывно оказать давление на педаль газа. Результаты озвучивают на месте.



Бахытжан Тургунова, и.о. руководителя отдела департамента экологии СКО:



— Был замерен данный автобус. Автобус производства КНР. Замеры были проведены, вы были свидетелями. Обнаружено превышение. При норме 1,5 дымность 3,35 метров минус первой степени. Превышение в два раза.



Как за этим можно уследить, негодует водитель транспорта. Игорь Борошин техосмотр проходит каждые полгода. Последний прошел без каких-либо проблем. Следующую планирует пройти 15-го октября. Пока водителю выписали предупреждение. Однако, если проблему не устранит, то выпишут штраф в размере трёх МРП.

Игорь Борошин, водитель автобуса:



— Двигатель сделали летом в июле. Всё нормально, всё отлично. Сделали насос топливный, аппаратуру. Поставили всё новое.

Кстати, по словам полицейских, штраф может «прилететь» и механику, кто непосредственно следит за техсостоянием автобуса. О владельце почему-то речь не идет. Между тем, экологи продолжат и дальше проводить рейды. И в поле зрения попадут не только многолетние «зайчики».

Алишер Ашимов