Как в XXI веке решают проблему стихийных свалок?

— Я об этом задумываюсь. Пока я на том этапе, что я не выбрасываю батарейки в мусор и советую это делать вам. Одна батарейка заражает определённое количество километров почвы.



— Да, я сортирую мусор. Отдельно пластмассу, стекло и металлические предметы. Если мы не будем сортировать мусор, это повлечёт за собой огромные экологические проблемы.



— Сортировкой честно, не занимаюсь. Хотя, это правильно, нужно. Сами, пока, к этому не пришли.

Жанель Бисенбаева, корреспондент:



— Из этой груды мусора можно сделать много полезных вещей. Например, из одного килограмма полиэтилена — 2 стандартных таза. Перед этим отходы проходят через многоступенчатый процесс : расплавляются в гранулы, а уже их них производят определённую продукцию. Однако, важнейшим этапом специалисты называют этот — правильную сортировку мусора.



В жёлтые баки, которые установлены практически во всех дворах, можно выбрасывать пластиковые бутылки, полиэтилен, картон, макулатуру, алюминиевые и консервные банки, а еще зелёную, коричневую и прозрачную стеклотару. Всё это попадает в сортировочное предприятие, а уже оттуда их вывозят в виде гранул в цех по переработке. Здесь за работу берутся вот эти станки. А дальше дело выбора. Шарообразные крупинки расплавляют в различные формы, которые в итоге и станут готовым продуктом.

Сорок секунд и тазик готов. Далее излишки вырезаются вручную. В день такое оборудование может изготовить 400 ёмкостей. Из вторичного сырья на предприятии производят еще как минимум 20 наименований товаров.

Александр Пилипушко , технолог ТОО «Радуга»:



— Вешалки, тазы, вёдра. Пресс формы пришли новые, новые изделия будем изготавливать. И еще будут под ПЭТ формы, новая формула уже пришла и в скором времени изготавливаться.



Изготавливают в ТОО продукцию и из первичного сырья. В основном это товары, напрямую связанные с продуктами питания, — молокодержатели, контейнеры, пластмассовые стаканы. Некоторые тазы, вёдра и вешалки также делают из первички. Правда, в цене они будут в два раза дороже. Но качеством, по словам специалистов, ничуть не уступают. Выбор только за жителями, насколько они хотят сделать регион экологичнее, говорят экоамбассадоры.

Азат Жумагул, менеджер по развитию и продвижению отечественного производства ТОО «Радуга»:



— Стараюсь привить нашим гражданам сознательность. Чтобы они, во-первых, не оставляли свои отходы в местах скопления людей. Второе — это то, что мы на экосубботниках учим раздельному сбору. Тенденция идёт к тому, что все, кто приходит на субботники, они уже знают, как разделять.



Всего с начала года в регионе провели 10 таких экосубботников. На последнем активисты собрали 118 кг вторичных отходов. Из них в ТОО «Радуга »изготовили десятки единиц готовой продукции.

Жанель Бисенбаева