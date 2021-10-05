Иммунобиологические препараты начали выпускать на новом заводе «Otarbiopharm»

И в продолжение темы иммунизации. Вакцину «QazVac» направят в Афганистан и другие мусульманские страны в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил Президент страны Касым-Жомарт Токаев во время посещения биофармацевтического завода по производству вакцин «QazVac», передаёт Ак орда. Завод будет выпускать лекарственные препараты по международному стандарту, в том числе вакцину против коронавируса, гриппа, туберкулеза, бруцеллеза и других инфекционных заболеваний.

Планируется ежегодно производить от 30 до 60 миллионов доз биофармацевтических препаратов. Общая стоимость проекта около 15,5 млрд тенге. 16 сентября запустили промышленный розлив в объеме 100 тысяч доз. Среди стран СНГ пока только Казахстан и Россия наладили производство вакцин против Covid-19, отметил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— Поздравляю всех вас, это действительно большое достижение. Это очень нужное производство для нашей страны. Основная работа выполнена. В следующем году мы продолжим выпуск. Эту вакцину мы будем направлять в качестве гуманитарной помощи в Афганистан и другие мусульманские страны. Наша вакцина получает признание в мире, за что я благодарю вас. Это очень сложный производственный процесс. На запуск подобного предприятия за рубежом уходит три-четыре года, а мы смогли наладить работу за 9 месяцев. Государство высоко ценит ваш труд.

Айгерим Мукашева