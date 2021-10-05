30 новых рабочих мест появится в г. Сергеевке

Сейчас на участке идет бетонирование конструкций. Уже через 2,5 месяца на 3,5 тысячах квадратных метров появится современный комплекс по производству молока. Используют в строительстве материалы отечественного и российского производств.

Илияс Алтайбай, начальник участка строительства, район Шал акына:



— На этой неделе планируем закончить бетонные работы, смотря на погодные условия. Дальше у нас будет продолжаться обшивка здания, утепление. Это здание только для содержания и для доения коров. Будет к нему прилагаться телятник легкого конструктива, но очень утепленный.



В нем будут содержаться телята до 2 месяцев. После их распределят в коровник. В доильной, рассчитанной на 16 коров, установят израильское оборудование. Его стоимость — 155,5 миллионов тенге. Возводят ферму 14 рабочих. После открытия здесь трудоустроят 30 человек. Для них создают все условия.

Илияс Алтайбай, начальник участка строительства, район Шал акына:



— Есть комната для персонала, комната отдыха, душевые. Все для удобства рабочих.

На первом этапе, а это будет в декабре, завезут 128 бурёнок симментальской породы. Они более выносливы, говорят специалисты, и быстро адаптируются к холодам после Чехии. Всего по проекту МТФ рассчитана на 400 голов КРС, на каждую предусмотрены субсидии от государства в виде 400 тыс тенге.

Бекзат Сыгингали, заместитель акима района Шал акына:



— На приобретение оборудования и закуп КРС через СПК «Солтүстік» было профинансировано 400 млн тенге. Производственная мощность — 2000 тонн молока в год.



Реализовывать его будут на заводы, в приоритете обеспечить внутренний рынок. Стоит отметить, что это первая за 30 лет автоматизированная молочная ферма в районе. Она создаст рабочие места для 30 человек.

Гюзель Закария