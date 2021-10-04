Заключительный субботник проекта «Экологичский дозор» провели в Петропавловске

Что такое субботник, Евгения Ржавцева знает не понаслышке. С самого детства она заботиться о родной земле. В прошлом году вместе с супругом очищала берег озера Пёстрого. Своими силами, сколько могли, увозили пакеты с собранным мусором. Но, это, как считает сама Евгения, оказалось «каплей в море». Поэтому когда девушка узнала о масштабной экоакции, конечно, решила поучаствовать. И не пропустила ни одного дня.

Евгения Ржавцева, жительница г.Петропавловска:



— С детства принимала участие. Я жила в городе Сергеевке, и мы там своими силами организовывали, классом выходили и по окрестностям города мы очищали, что видели. И было очень приятно. Поэтому у меня это как-то с детства все отложилось. И поэтому сейчас мне тоже хочется то-то делать. Я считаю, что каждый человек может это делать. И это здорово. Потому что сейчас наступает эра добра, эпоха волонтеров, понемножку каждый должен что-то делать.

Есть и те, кто пришел впервые. Дана и Азамат — волонтёры. Пропускать подобные мероприятия — не в их стиле.

Дана Эльстанова, жительница г.Петропавловска:



— Мы занимаемся волонтерством. И в группе написали, что в субботу будет субботник. И мы с превеликим удовольствием решили тоже пойти. Убрать берег, где все купаются. Но, на самом деле мы ужаснулись, когда увидели. В глубине леса, например, очень много мусора и не только. То есть, где люди отдыхают, там они и мусорят. Это очень неправильно. Потому что это неприятно, во-первых. Во-вторых, это ужасно. То есть, экосистема страдает.



За прошедшие 2 субботника собрали более 226 килограмов отходов. Традиционно их разделили на две фракции и передали на сортировку.

Заключительный субботник решили разнообразить и привнести немного сопернического духа.

Азат Жумагул, координатор проекта «Экологический дозор»:



— Собираем также и перерабатываемые, и неперерабатываемые. А взвешивать будем только вторичные отходы. Кто больше соберет — призовые места: 1,2,3 — подарим ценные призы. За первое место — пауэрбанки, за второе — флешки, за третье – наушники.

Команд как раз получилось три. Так что никто не ушел без подарка. Первое место заняла команда активистки Евгении Ржавцевой. Они собрали 44,5 килограммов отходов.

Такое соревнование оказалось весьма полезным для нашей окружающей среды. За 15 минут добровольцы собрали порядка 100 килограмов отходов.

Диана Салихова