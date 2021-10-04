Спортивную эстафету среди молодых семей провели в областном центре

Правила этой эстафеты просты. После сигнала глава семьи должен как можно быстрее передвинуть обручи вперёд. Следом в круг забегают остальные участники команды — мама и ребёнок. Ловко справляются с конкурсом семья Жакан. Для них это не первое состязание. Кроме того, супружеская пара ведёт активной образ жизни: занимаются лёгкой атлетикой, ходят в тренажёрные залы. Своим примером они хотят привить любовь к спорту и своей дочери.

Гульжаухар Жакан, участница конкурса:



— Ребёнок копирует своих родителей, их привычки. И вводит их уже в свою жизнь. И для него это становится нормой. Поэтому я думаю, это для неё отличный пример, что родители ведут активный образ жизни.

Атмосфера на спортивной площадке накалилась в середине турнира. Здесь свою быстроту, ловкость и смекалку стали проявлять и дети.

Во второй подгруппе лидировала семья Татаренко. До этого они участвовали только в творческих состязаниях. На этот раз решили попробовать себя и в спорте. В школьные и студенческие годы Мария и Максим занимались баскетболом. После перешли на тренажёрные залы. А своего сына Гордея супруги отдали на футбол.



Мария Татаренко, участница конкурса:



— Стараемся активно принимать участие в городских и областных мероприятиях. Тем самым воспитываем сами себя, ребёнка. Чтобы он не боялся общества, публики.



Участвовали в эстафете 6 семей. Все они продемонстрировали силу, смекалку, ловкость и самое главное — сплочённость.

Антон Шишканов, председатель ОО «Штаб JE SKO»:



— Цель мероприятия — это пропаганда здорового образа жизни, укрепление семейных ценностей, привлечение внимания и повышение социальной активности молодых семей. В эстафете принимают участие семьи в составе трёх человек — это, папа, мама и ребёнок. Ребёнок в возрасте от 5 до 10-ти лет.

Всех участников эстафеты наградили дипломами, медалями и ценными призами.

Жанель Бисенбаева