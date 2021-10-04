Специальные звания получили полицейские СКО

Правоохранительные органы

21:17 4 Октября 2021

Среди поощренных — старший инспектор по особым поручениям Штаба департамента Руслан Жаров. Служит он в органах внутренних дел больше 20-ти лет. До 2009 года трудился инспектором по делам несовершеннолетних, работал в дежурной части. В этот день из рук главного полицейского области Руслан получил очередное специальное звание «подполковник полиции».

Специальные звания получили еще шестеро офицеров. После вручения погон сразу на патрулирование. Готовность заступающих на службу лично проверил генерал-майор полиции Марат Тулебаев.

Завершился гарнизонный развод торжественным маршем.

Жанель Бисенбаева

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