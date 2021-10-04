Рыцарский турнир «Золото севера» прошёл в Петропавловске

Тем, кто считает, что настоящих рыцарей не осталось, стоит посетить турнир клуба «Temir Tumen». Историческая реконструкция боёв с первых минут переносит в атмосферу средневековой Европы. Костюмы и оружие участники изготавливают сами. Это реплика доспехов, которые удалось обнаружить археологам. Старались воссоздать один в один.

Владимир Торопов, руководитель Петропавловского отделения клуба «Temir Tumen»:



— Мы делаем историю живой. Мы изучаем её по учебникам, книгам, историческим трудам. Но при этом мы ещё и воссоздаём. Это не сухое изучение фактов, а погружение в эпоху средневековья. Сейчас по Казахстану у нас порядка 60 участников. Не все пока что бьются на железе. У нас есть те, кто занимается пошивом костюмов.

На турнир «Золото севера» приехали 12 рыцарей из 3 городов страны. Борются не за сундук с золотом и даже не за сердце прекрасной дамы. Сам бой — вот за чем приехали, говорят участники.

Молодость против опыта. На ристалище костанаец Всеволод Хан и петропавловец Дмитрий Денисов. На радость зрителям силы рыцарей оказались равны. Хотя и физические параметры, и возраст у бойцов разные. Всеволоду — 27 лет, Дмитрию — 40. Три минуты поединка победителя не выявили, как и дополнительные 30 секунд. Сражались до первого удара в голову. Да такого, что звон металла пролетел по округе. Победила молодость в лице Всеволода.

Всеволод Хан, участник рыцарского турнира «Золото севера», г.Костанай:



— Всю жизнь увлекался историческим кино. Узнал, что есть клубы исторической реконструкции, стало интересно, пришел. Теперь уйти не могу. Я бьюсь в массовых номинациях: пять на пять, три на три. Т.е. когда много людей. В этой номинации я выступал в далёком 2015 в последний раз. В пять на пять больше взрывная нагрузка, как в американском футболе. Здесь же темп надо держать.

Минут 5 было у Всеволода, чтобы дать нам интервью и обратно на ристалище. Александр Форш из Петропавловска — его следующий соперник.

Каждый бой длится три минуты. Разрешён полный арсенал ударов, но без борьбы и бросков. Атаковать можно щитом, мечом и ногами. После этого поединка участники признаются, получать удары было больно.

Александр Форш, участник рыцарского турнира «Золото севера», г.Петропавловск:



— Соперники все свои. Все друг друга знаем, не раз друг друга бьем. Сложно не только в техническом, но и в физическом плане. Доспехи тяжёлые. На мне относительно тяжёлые материалы коленные стали. Мой доспех около 30 кг весит. Шлем где-то 4,5-5.

Примерить доспехи и прочувствовать атмосферу рыцарского боя мог любой желающий. К слову, несмотря на холодную погоду и то, что с началом турнира запоздали минут на 40, зрителей собралось немало.

— Нам это нравится. Сына сегодня в первый раз привела, доча уже не в первый раз приходит. Здорово же, интересно, история. Есть, что детям показать.



— Всегда смотрел исторические фильмы, было интересно. И вот сейчас наяву вижу, как настоящие рыцари бьются. Это очень интересно.

Айгерим Мукашева