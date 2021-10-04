Легкоатлетический кросс в посёлке Борки собрал более двухсот любителей спорта

Новости МТРК

21:12 4 Октября 2021

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» прошёл в поселке Борки. Приурочили забег к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Посоревноваться за звание лучших собрались более двухсот человек. Вместе с профессиональными спортсменами на дистанцию вышли представители разных сфер в 5-ти возрастных группах. Самых быстрых определил забег на дистанцию 3 и 5 километров. По итогу соревнований участникам и победителям вручили памятные подарки и награды.

Сергей Мелехов, руководитель уравления физической культуры и спорта СКО:

— Данное мероприятие проводится с целью популяризации спорта. На сегодня наш регион входит в пятерку лидирующих регионов в республике. Занимается по региону спортом 33,2% населения.

Ксения Бех, участница марафона:

— Всё прошло здорово, погода не подкачала, ребята довольны. Получили бешеный заряд энергии.

Анастасия Кузнецова

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