Легкоатлетический кросс в посёлке Борки собрал более двухсот любителей спорта

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» прошёл в поселке Борки. Приурочили забег к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Посоревноваться за звание лучших собрались более двухсот человек. Вместе с профессиональными спортсменами на дистанцию вышли представители разных сфер в 5-ти возрастных группах. Самых быстрых определил забег на дистанцию 3 и 5 километров. По итогу соревнований участникам и победителям вручили памятные подарки и награды.

Сергей Мелехов, руководитель уравления физической культуры и спорта СКО:



— Данное мероприятие проводится с целью популяризации спорта. На сегодня наш регион входит в пятерку лидирующих регионов в республике. Занимается по региону спортом 33,2% населения.



Ксения Бех, участница марафона:



— Всё прошло здорово, погода не подкачала, ребята довольны. Получили бешеный заряд энергии.

Анастасия Кузнецова