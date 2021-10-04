Какую погоду ожидать североказахстанцам в октябре

Дождь, мокрый снег и усиление ветра с порывами до 20м/с. Помимо этого еще угроза сильного гололёда. Таким оказалось начало октября в этом году. Месяц, по прогнозам синоптиков, обещает быть переменчивым. Начался он с понижения температуры: днем 0, +5 градусов, ночью до -2,-7. А затем порадует североказахстанцев теплом: днем +10,+15, ночью от 0 до +5. Тем не менее, с каждым днем все отчетливее чувствуется приближение зимы. Так в 10-х числах октября ночью столбик термометра может опуститься до 5 градусов мороза. Днем же поднимется до +7. Дождь и мокрый снег ожидают нас в первой половине месяца и в начале третьей декады. А в конце месяца вероятен туман. В целом, осадков выпадет в пределах нормы, а местами и выше.

Гульзат Газизова – руководитель отдела метеопрогнозов филиала «Казгидромет» по СКО:

— В третьей декаде предпологается дальнейшее понижение температуры воздуха: ночью — до 4-9 градусов мороза, днём — до 0-5 мороза. Количество осадков за месяц ожидается около нормы, местами больше нормы

Алишер Ашимов