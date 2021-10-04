Как работает программа развития села в СК

Общество

21:18 4 Октября 2021

Пока глава семейства вместе со старшими детьми на работе, Айнур Хусаинова занимается домашними хлопотами. Их здесь из-за переезда немало. Приехала большая семья в северный регион из южной столицы всего месяц назад. Без дела не сидели ни дня. Супруг трудоустроился сортировщиком в одном из местных рыбных хозяйств, старшая дочь нашла себя в парикмахерском деле. Младшие — учатся в школе. Сама Айнур в декретном отпуске, но и для неё рабочее место уже подыскали.

Айнур Хусаинова, жительница с. Петровки, Есильский район:

— По профессии я педагог — психолог. Правда, я не работала в этой сфере. До декретного отпуска трудилась в ресторанном деле. Работу здесь уже приметила. Переехали мы сюда по программе переселения. Понравился чистый воздух села, а еще важно то, что его благоустраивают.

Благоустраивать село масштабно начали в прошлом году. Тогда в Петровке появился новый спорткомплекс. Огромный стадион вместил в себя футбольное поле, баскетбольную и воркаут площадку. На эти цели из госбюджета выделили 30 млн тенге. Еще 20 в этом году уйдёт на строительство беговой дорожки.

Оралбек Конкабаев, аким Петровского сельского округа, Есильский район:

— Работы уже начались. Сама беговая дорожка будет из тартанового покрытия. Сейчас, как видите, здесь работают геодезисты. Думаю, что благодаря таким новым объектам у сельчан появится стремление заниматься спортом.

Новая беговая дорожка появится здесь уже через две недели. А пока ребята развлекаются на баскетбольной и воркаут площадках.

— Я очень рада. Я люблю играть в разные игры, особенно в волейбол. Хорошо, что появилась такая площадка. Можно играть с друзьями на свежем воздухе.

— Я очень рад, что у нас в селе появилась такая площадка. Приходим сюда вместе с друзьями после школы. Раньше здесь был старый стадион и приходилось играться в нём. А сейчас я поскорее бегу сюда, чтобы поиграть здесь в баскетбол.

Обрадовали в этом году изменениями и автолюбителей. Обновили в селе асфальт на трёх главных улицах. В скором времени охватят и другие проезжие части. А еще собираются установить 40 новых фонарей. В общем, в рамках программы комплексного развития села из госбюджета выделили 146 млн тенге.

Жанель Бисенбаева

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