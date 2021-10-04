1,5 млн тенге заработали фермеры на с/х ярмарке в с.Бесколь

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21:19 4 Октября 2021

Открытие ярмарки запланировали на 10 утра. Но, всем известно, что за натуральной продукцией очереди выстраиваются на час, а то и на два раньше. Хватит всем, говорят фермеры. Лука, к примеру, привезли на ярмарку 5 тонн. Но большинство здесь с самого утра из-за картофеля. Его привезли из Петерфельда.

Спрос на второй хлеб высок. Его брали мешками, легковушки уезжали гружёными.

Назым Искакова, жительница с.Бесколя, Кызылжарский район:

— Мы сами выращиваем картофель. Но, погода в этом году подвела. У нас неурожай. Теперь приходится покупать. Картофель обошёлся в 100 тенге за кг. Лук столько же стоит.

2 тонны картофеля продали всего за 40 минут. «Разлеталась» и говядина. Продавцы едва справлялись.

Мухамеджан Багашар приехал на ярмарку из Байтерека. Он в поиске мяса, которое поставили из села Белого. Говорит, оно в меру жирное и не жёсткое.

Мухамеджан Багашар, житель с.Байтерек, Кызылжарский район:

— Купил вот этот аппетитный шужык. Хотел ещё мякоть конины и баранины взять. Жалко, не было. Купил зато 30 кг говядины.

Кипела торговля и на прилавках с молочными продуктами. Свежее молоко, сливки, творог и сыр. Жительница села Рассвет Любовь Мырзахметова привезла на ярмарку продукты собственного производства. Всё 100% натуральное.

Любовь Мырзахметова, жительница села Рассвет, Кызылжарский район:

— Всё своё привезли: творог, молоко, помидоры. Килограммов 30 творога, 20 литров сметаны. Люди покупают, берут. Мы рады.

Продукцию на этой ярмарке реализовывали по ценам на 20 — 25% ниже рыночных. Продукцию представили 12 сельских округов.

Жанат Садвокасов, аким Кызылжарского района:

— Продукции 20 наименований выставили. Это молочная, мясная, овощная продукция, яйца и мукомольная продукция. Это будет 5-ая ярмарка в Кызылжарском районе. Мы будем еженедельно проводить. В райцентре в следующую субботу то же самое. Мы будем увеличить ассортимент.

На ярмарке кызылжарцы представили 9 тонн продукции. Продали почти всё. Сельчане и фермеры в общем заработали 1,5 млн тенге.

Айгерим Мукашева

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