Троих североказахстанцев подозревают в отстреле маралов

Во время одной из проверок на территории «Красного бора» в Есильском районе природоохранные полицейские обнаружили «Ниву» с прицепом, где лежали полиэтиленовые пакеты с мясом двух маралов. За рулём находился 69-летний местный житель и 24-летний пассажир. Выяснилось, послединий — тайыншинец. Еще один сбежал ранее.

Подозреваемые работают егерями. На проведение охоты они не имели никаких разрешительных документов. Но, видимо, хотели испытать удачу. Чтобы вывезти мясо «охотники» попросили помощи у пожилого мужчины. Стражи порядки изъяли туши маралов, карабин и охотничье снаряжение. Мясо отправили на экспертизу.

Ерлик Еслямбеков, начальник отдела полиции Есильского района:

— Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 337 ч. 4 УК РК «Незаконная охота». В настоящее время оба лица водворены в изолятор временного содержания отдела полиции. По данному уголовному делу назначен ряд экспертиз.

С начала года в СК зарегистрировано 11 фактов незаконной охоты. Полицейские напоминают, за несоблюдение требований законодательства можно лишиться свободы или получить штраф в особо крупном размере.

Алишер Ашимов