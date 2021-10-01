Североказахстанцы жалуются на дефицит угля

А это тот же угольный тупик на следующий день. Ни покупателей, ни черного топлива. 30 сентября было 3 вагона, это около 200 тонн. Их раскупили за два часа. Не осталось ни крошки. Когда будет следующая поставка, на тупике не загадывают.

Айгерим Мукашева, корреспондент:



— В первый день октября в Петропавловске пошёл снег. Ночью температура опустится ниже нуля. А жители частных домов все ещё не знают, будет ли у них достаточное количество угля на зиму. Она как обычно будет долгая и суровая. Потому североказахстанцы традиционно покупают каражаринский и шубаркульский уголь. Они отличаются высококалорийностью и низкой зольностью. Именно эти марки угля сейчас и в дефиците.



В областном управлении ЖКХ и энергетики говорят, виной стал массовый ажиотаж. Те, кто углем не запасся летом, с наступлением холодом стали скупать топливо. Летом с тупиков вывозили по 50-60 тонн в сутки. Сейчас в 4-5 раз больше.

— С августа не можем дождаться когда привезут каражаринский, и не только мы — пол подгоры ждут, звонят, обзванивают частников.



— Что дрова, что уголь купить проблема очереди по 2 месяца с каждым годом все хуже и хуже куда не ткнись везде бардак.



— О чем думали в августе июле. Ведь такое каждый год и не научитесь.



— Летом был уголь очень плохой.



Теперь североказахстанцы опасаются, что черное топливо станет «золотым» — ажиотаж приведет к повышению цены. Насчет стоимости можно не переживать, по крайней мере до конца текущего года. В 2021-ом ценник не изменится, уверяют в профильном управлении. Говорят там о том, что уголь в области имеется.

Бахыт Ильясов, и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:



— На сегодня на тупиках уголь есть и в городе, и в районах. Более 19 тысяч тонн по Петропавловску в наличии есть майкубинский уголь и 200 тонн каражаринского. Основной ажиотаж, который сегодня присутствует, это по каражаринскому и шубаркульскому углю. По шубаркульскому данные вагоны стоят на погрузке, находятся на разрезе.



700 тонн шубаркульского угля поступят на станцию Петропавловска 5-6 октября. В начале месяца ожидают прибытие 200 тонн каражаринского. Всего североказахстанцам на зиму требуется 393 тысячи тонны угля. По словам управления энергетики и ЖКХ больше 90% населением уже заготовлено.

Айгерим Мукашева