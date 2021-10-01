Пожарно-тактические учения прошли в Петропавловске

В Петропавловске на одном из объектов хранения и транспортировки нефтепродуктов произошел пожар. ЧП случилось на железнодорожной эстакаде в одной из цистерн с бензином, где в результате перекачки топлива произошло ее возгорание с последующим распространением огня. Такова легенда очередных учений ДЧС. Помимо решения тактической задачи тренировки позволили ЧС-никам также ознакомиться с планировкой объекта и проработать взаимодействие с персоналом. Для тушения условного пожара привлекли 5 единиц спецтехники и более 25 огнеборцев.

Николай Белоусов, заместитель начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО:

— 1 октября 2021 года проведено пожарно-тактическое учение на петропавловской нефтебазе. Цель учений — подготовка личного состава, а также негосударственной противопожарной службы к ликвидации пожара на сливной эстакаде. В ходе тушения применялись лафетные стволы, а также пенные установки.

Жанат Жусупов, начальник службы охраны и противопожарной безопасности ТОО «Петропавловская нефтебаза»:



— Сегодня провели учения согласно графику. Первые учения мы проводили в мае месяце. В сентябре у нас комплексные учения совместно с городскими пожарными частями. Ход учения идет нормально, мы провели учения. Есть, конечно, нюансы. Но, в общем, ход учения пожаротушения мы отработали неплохо.

Диана Салихова