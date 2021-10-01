Полицейские изъяли ружья у троих жителей области

Три факта незаконного хранения оружия выявили полицейские в рамках операции «Қару». Двустволку изъяли у 24-летнего жителя Есильского района. Разрешения на её хранение у парня не было. Полицейские составили протокол по статье 482-ой Кодекса РК об административных правонарушениях. В тот же день аналогичные случаи выявили в районах Шал акына и Тайыншинском.

На сегодня в области проверили 1358 владельцев зарегистрированного оружия. Из них 27 привлекли к ответственности за нарушение правил хранения. Из незаконного оборота полицейские изъяли 5 единиц оружия. Одному нарушителю пришлось сдать 122 патрона к гладкоствольному и 5 патронов к нарезному оружиям.

Айгерим Мукашева