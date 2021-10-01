«Олимпийские кольца» установили на вьезде в г.Петропавловск

Горящие олимпийские кольца установили в дополнение к семи мчащимся велосипедистам. Эта малая архитектурная форма также будет радовать каждого въезжающего в областной центр с южного направления. Над созданием МАФа трудились специалисты «КазАвтоЖола», затратили около 2 млн тенге. Нижняя часть формы изготовлена из металла, а сами кольца из стекловолокна.

Рустам Ахметов, главный специалист отдела СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»»:



-В рамках содержания автодорог за счет средств республиканского бюджете проведена работа по установке МАФа с символикой олимпийских игр в связи с тем, что наш земляк Александр Винокуров является олимпийским чемпионом. Многим гостям это было непонятно, и мы приняли решение дополнить данной формой.



— У нас много олимпийских чемпионов. Как раз это будет полезно, чтобы все знали.



— Положительно отношусь, потому что должны героев знать в лицо. И это стимул для другой молодежи, чтобы также занималась спортом, развивалась.

Гюзель Закария