О тонкостях профессии учителя

35 лет назад стены этой школы приняли тогда еще юную выпускницу педагогического института. Сейчас они для Айман Айкеновой уже стали родными. Каждый уголок пропитан воспоминаниями. По её достижениям за эти долгие годы можно отследить ее учительский путь. На своих уроках Айман Алибаевна погружает детей в целую культуру, воспитывает желание познать новое, аналитическое мышление и целеустремлённость.

Айман Айкенова, учитель английского языка гимназии «БЭСТ»:



— Главное — увидеть в ребенке тот потенциал, который можно развивать. А еще развить интерес к изучению языка. Этого можно добиться не только посредством уроков, но и внеклассной деятельности.

Своих учеников Айман Алибаевна ценит, видит в них будущее. Считает их способными к совершению новых открытий. Даже учится чему-то новому вместе с ними.

Айман Айкенова, учитель английского языка гимназии «БЭСТ»:



— Нужно быть всегда на подъеме, нужно быть энергичным, нужно быть на волне с детьми, нужно быть в курсе всех новинок. Мое жизненное кредо — воспитать человека, а знания он может добыть сам. Воспитать в нем лучшие человеческие качества, такие как порядочность, добросовестность, доброжелательность и так далее. Поэтому я никогда не разделяю воспитательную работу и учебную.

Сейчас на Айман Айкеновой лежит большая ответственность, ведь она работает с выпускными классами. Можно сказать, что от нее зависит, какое направление в жизни для себя выберет школьник. Но, она за них не переживает, потому что в каждого вложила часть себя, потому что уверена в своих воспитанниках.

— Она понимающая и поддерживающая. За последние годы с ней я добилась многого. Не только на городском уровне, но и на областных олимпиадах. В будущем планирую поступать за рубеж, и эти знания мне очень помогут.



— Благодаря Айман Алибаевне на данный момент я достаточно хорошо владею английским языком. Поскольку для меня уже не так трудно понимать некоторые иностранные тексты и смотреть какие-то видео на английском языке.



— Она поддерживает нас в наших начинаниях и всегда предлагает пути решения, если что-то не получается. Я считаю, что каждый учитель должен взять в пример и понять, что для ученика важна поддержка.



Благодаря таким учителям как Айман Алибаевна школа ежегодно достигает новых наград. Упорством, старанием и пониманием здесь обладает каждый педагог. Весь секрет в преемственности поколений, говорит директор учебного заведения.

Гульнара Арыкпаева, директор гимназии «БЭСТ»:



— Гимназия ежегодно входит в число 100 лучших школ по итогам республиканских предметных олимпиад. В прошлом учебном году выпускник нашей гимназии набрал наивысший балл по ЕНТ в СКО. Кроме того, более 70 % выпускников прошлого года в данный момент обучаются на государственных образовательных грантах в высших учебных заведениях страны, ближнего и дальнего зарубежья.

На данный момент в гимназии трудятся 96 учителей, под их крылом обучаются более 1000 детей. И этот праздник они проведут вместе с ними. Ну, а вечером уже по сложившейся традиции поздравления от родных и близких они примут дома.

Гюзель Закария