Чаще всего североказахстанцев обманывают на сайтах: OLX, Kolesa.kz, в Instagram и WhatsApp

Криминал

21:08 1 Октября 2021

Чаще всего североказахстанцев обманывают на сайтах: OLX, Kolesa.kz, в Instagram и WhatsApp. Об опасных платформах для бесконтактного мошенничества рассказали полицейские. Из 605 фактов хищения, зарегистрированных с начала года, 474 относятся к киберпреступности. Не попасться на уловки интернет — мошенников поможет только информационная оснащенность.

Для этого стражи порядка регулярно проводят профилактические беседы. Полицейские напоминают, что важно надежно сохранять персональные данные: не пересылать документы по интернету, пароли, собирать квитанции и чеки от терминалов. Если вы все-таки стали жертвой преступников в сети — необходимо немедленно обращаться в Call-центр своего банка или в полицию.

Айгерим Мукашева

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