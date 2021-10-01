Чаще всего североказахстанцев обманывают на сайтах: OLX, Kolesa.kz, в Instagram и WhatsApp. Об опасных платформах для бесконтактного мошенничества рассказали полицейские. Из 605 фактов хищения, зарегистрированных с начала года, 474 относятся к киберпреступности. Не попасться на уловки интернет — мошенников поможет только информационная оснащенность.

Для этого стражи порядка регулярно проводят профилактические беседы. Полицейские напоминают, что важно надежно сохранять персональные данные: не пересылать документы по интернету, пароли, собирать квитанции и чеки от терминалов. Если вы все-таки стали жертвой преступников в сети — необходимо немедленно обращаться в Call-центр своего банка или в полицию.

Айгерим Мукашева