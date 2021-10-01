Более 4 тысяч случаев ОРВИ за месяц зафиксировали в СКО

Плохое самочувствие, повышенная температура, заложенность носа. Симптомы ОРВИ знакомы каждому. С ними только за неделю столкнулись больше тысячи североказахстанцев. Статистика заболевших за месяц в четыре раза выше. В прошлом эпидсезоне болезнь подтвердилась у 35,5 тысяч человек. Госпитализировали с диагнозом больше 1700 заражённых. 338 из них — малыши до одного года.

Салтанат Беккожина, главный специалист отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— По сравнению с прошлым эпидсезоном заболеваемость снизилась на 13%. Существует специфическая профилактика против гриппа — вакцинация. С 15 сентября начата вакцинация против гриппа. Вакцинируются на бесплатной основе группы риска.

К ним относят медицинских работников, детей состоящих на диспансерном учёте и детских домов. Вакцинация бесплатна и для лиц, имеющих высокий риск инфицирования по определённым эпидемиологическим показаниям. В общем, закупили 60 тысяч доз российского антигена «Гриппол плюс». Привили им почти 15 тысяч североказахстанцев. 10 % из них — это школьники.

Салтанат Беккожина, главный специалист отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Кроме того, существует неспецифическая профилактика. К ним относятся соблюдение социальной дистанции, ношение медицинских масок, также соблюдать правила личной гигиены. Это часто мыть руки, потому что ОРВИ и ГРИПП передаётся не только воздушно — капельным путём, но и через предметы обихода.

А еще рекомендуют запастись витамином С. Содержится он в продуктах растительного происхождения. Помимо стандартного лимона и апельсина, аскорбинкой богаты киви, малина и чёрная смородина. Ими, кстати, многие североказахстанцы и лечатся от злосчастного вируса.

— Чай с малиной. И всё, под одеяло. Обычно помогает, но я как-то сильно не болею. Мы всей семьёй вакцинируемся. Осенью прививка от гриппа — это обязательно. Может поэтому не болеем уже 6 лет.



— Парацетамол даём, чтобы сбить температуру, чай горячий с мёдом. Помогает.



— Какие-то антибиотики мама давала, уколы. То, что назначали терапевты, то и пили. Моя мама и сестрёнка вакцинировались, но они не болели.

По словам специалистов, рост заболеваемости ОРВИ приходится на осень. Связывают это с началом учебного года. Кстати, если 20 % учеников с одного класса заразятся вирусом, его закроют на карантин. Таких случаев в регионе пока не зафиксировано.

Жанель Бисенбаева