42 года не проводили капитальный ремонт дорог в с. Явленке

«День ездим — два ремонтируем». Еще месяц назад эта фраза не сходила из уст явленских автомобилистов. Многим из них детали, так называемой ходовой части легковушки, приходилось менять часто. С такой проблемой, которая бьёт не только по карманам автолюбителей, но и занимает порядком времени, столкнулся и Алибек Жуматаев. За рулём 64-летний сельчанин больше 40 лет. Говорит, такого ровного асфальтового покрытия дороги райцентра не видел давно. Теперь важно это состояние полотна сохранить, считает пенсионер.

Алибек Жуматаев, житель с.Явленки, Есильский район:



— Есть хорошая поговорка «Чисто не там, где метут, а там, где не сорят. Пользуясь случаем, хочу обратиться к своим землякам, давайте сохраним эту дорогу. Я помню, в советские времена, в период осенней и весенней непогоды закрывали дороги. Сейчас у каждого дома трактор, большегрузы. Они же в осеннюю и весеннюю непогоду портят асфальт.



Тем не менее, подрядчики дали двухлетнюю гарантию. За дороги в Явленке взялись в 2020-ом. Тогда ремонтом охватили 5 главных улиц райцентра. Еще 7 обновили в этом году по программе «Ауыл — ел бесігі». Работали около 4 месяцев. На эти цели из республиканского бюджета выделили больше 300 млн тенге. На очереди еще 4 улицы.

Мнайдар Тлеукин, аким Явленского сельского округа, Есильский район:



— 42 года у нас не проводился капитальный ремонт на дорогах. За эти два года мы успешно сделали. У нас приготовлена сметная документация на 600 млн. тенге. Надеюсь, что на следующий год, если выделят средства, будем продолжать эту работу.



Преображение Явленки на этом не заканчивается. Село в ночное время стало светлее благодаря 200 новым фонарям. Установили их на окраинных улицах райцентра.

— У нас пятеро детей. Все они учатся в школе. Возле дома у нас еще с советских времён никогда не было освещения. Каждый раз детей приходилось провожать. Очень приятно была удивлена. Идём с работы вечером, горит свет.



— Мы очень рады новому освещению. Оно необходимо, так как дети идут со второй смены. Сейчас тем более рано темнеет. С каждым годом всё лучше и лучше становится.

Выделили на установку новых фонарей около 10 млн тенге.

Жанель Бисенбаева