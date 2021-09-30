Ветераны обсудили Послание Президента РК

В своем Послании глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в сельском хозяйстве необходимо принимать системные действия. Ветераны этой отрасли полностью поддерживают слова президента. Сегодня в зале люди, которые с самых первых дней независимости республики проделали колоссальную работу, внесли огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона и страны в целом. В свое время они получали с гектара от 20 центнеров зерна. Сейчас ветераны недоумевают, почему при высокой технологической оснащенности хозяйства области собирают урожай в меньших объемах.

Мукаррам Шакимов, председатель совета ветеранов управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:



— До 25-го сеяли, получали хороший урожай. И большое внимание уделяли парам. Пары были чистые. Они должны быть заправлены сложными удобрениями и давать урожай до 30 центнеров. На сегодня такого нет. Считаем, что слабо стали работать с парами. Сеять, когда кому вздумается. Надо в сроки сеять. Вегетационный период у зерновых культур — 100 дней.

А еще ветераны считают, что сельхозтоваропроизводители должны больше внимания уделять развитию села. Сегодня такие фермеры есть. Но, хотелось бы видеть больше примеров социально ответственного поведения.

Болат Сагындыков, ветеран труда:



— Я думаю, областному управлению сельского хозяйства надо помочь сельчанам. Что можно организовать? Или птицеферму, или другие виды производства, чтобы людей занимать, чтобы им оказывать помощь.

Ветераны добавляют, своими рекомендациями они не открывают что-то новое. Все это уже было сказано Президентом. Их цель — разъяснить положения и дать четкий вектор дальнейшего развития.

Гюзель Закария