В Резиденции Абылай хана открылась передвижная выставка мемориального музея А.Кунанбаева из г.Семея

В Резиденции Абылай хана развернулась передвижная выставка из г. Семея. Посвящена она жизни и творчеству Абая Кунанбаева. Представлены здесь личные вещи великого поэта: седло, трехструнная домбра и многое другое. В числе ценных экспонатов — две фотографии просветителя, архивные документы и книги из фондов музея. Всего вниманию зрителей представили 15 экспонатов. Выставка продлится месяц.

Арай Жакупова, научный сотрудник государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай-Бөрілі», г.Семей:



— Выставка посвящена 175-летию Абая Кунанбаева. Помимо личных вещей поэта в экспозицию вошли предметы, переданные в музей в 1885 году его другом НИфонтом Долгополовым. Мы уже посетили ряд городов. Сейчас приехали в Петропавловск. Очень рады, что жителям понравилась выставка.

Алишер Ашимов