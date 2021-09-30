В Резиденции Абылай хана открылась передвижная выставка мемориального музея А.Кунанбаева из г.Семея

Культура

22:02 30 Сентября 2021

В Резиденции Абылай хана развернулась передвижная выставка из г. Семея. Посвящена она жизни и творчеству Абая Кунанбаева. Представлены здесь личные вещи великого поэта: седло, трехструнная домбра и многое другое. В числе ценных экспонатов — две фотографии просветителя, архивные документы и книги из фондов музея. Всего вниманию зрителей представили 15 экспонатов. Выставка продлится месяц.

Арай Жакупова, научный сотрудник государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай-Бөрілі», г.Семей:

— Выставка посвящена 175-летию Абая Кунанбаева. Помимо личных вещей поэта в экспозицию вошли предметы, переданные в музей в 1885 году его другом НИфонтом Долгополовым. Мы уже посетили ряд городов. Сейчас приехали в Петропавловск. Очень рады, что жителям понравилась выставка.

Алишер Ашимов

Читайте также

В областном архиве почтили память погибших на Семипалатинском ядерном полигоне
В Петропавловск с гастролями приехал алматинский театр драмы им. Ауэзова
В арт -центре «QYZYLJAR» открылась выставка, посвящённая Валерию Хренову
Конференция, посвящённая батырам XVII века, прошла в Петропавловске
Журналисты СКО приняли участие в экспедиции «Атамекен»
5 сентября — День языков народа Казахстана
О подвигах и мужестве Героя Советского Союза Искака Ибраева
Литературно-музыкальный вечер прошел в областной библиотеке им. С. Муканова
В Петропавловске работает центр активного долголетия
Литературно — музыкальный клуб «Сана» открыл свои двери
Петропавловск с гастролями посетят актёры театра драмы г.Алматы