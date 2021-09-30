В РК стартует IV республиканский конкурс “Караван доброты»

Конкурс организовали представители Фонда Первого Президента и Ассоциации деловых женщин Казахстана. Принять в нем участие может любой желающий, главное — быть неравнодушным.



Елена Семидоцких, председатель ассоциации деловых женщин СКО:



— В конкурсе не могут участвовать субъекты предпринимательства, а также лица, благотворительная деятельность которых связана с государственной поддержкой. Лауреаты конкурса будут определены в следующих номинациях… В этом году номинаций семь, до этого их было пять.

«Асар», «Тұған жер», «Батыл жүрек». Последнюю присуждают лауреату за героическую смелость и самоотверженность. Номинация «Қайырымдылық тарихы» — за освещение благотворительности и социальных проблем в СМИ.

Елена Семидоцких, председатель Ассоциации деловых женщин СКО:



— В прошлом году добавились еще две номинации. Это «Бала жүрегі», которая вручается детям в возрасте от 6 до 18 лет. Номинация «Жануарға мейірім» вручается лауреату, который является правозащитником животных, помогает в их содержании, а также пропагандирует доброту и милосердие по отношению к животному миру.



Основная цель конкурса — рассказать об активных, неравнодушных людях, которые вносят большой вклад в развитие своей страны. В прошлом году в акции приняли участие более 700 человек. 36 из них — североказахстанцы. В этом году заявки принимаются до 30-го ноября. Имена победителей «Каравана доброты» станут известны 26 февраля следующего года. Церемония награждения пройдет в Туркестане.

Гюзель Закария