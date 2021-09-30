Школьники побывали в гостях у ветерана педагогического труда Зейнеп Таныбаевой

Образование

22:05 30 Сентября 2021

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На своих уроках Зейнеп Таныбаева нередко цитировала фразу: «Чем больше языков ты знаешь — столько раз ты и человек». Её называют путеводителем, как для первооткрывателей казахского языка, так и для тех, кто хочет продолжить изучение его тонкостей.

Зейнеп Таныбаева, ветеран образования:

— Если мы не будем говорить на своём родном языке, он просто забудется. А казахский язык очень интересный, глубокий. О красоте казахского языка говорили не только сами казахи, но и русские, зарубежные исследователи. Например: Радлов, Янушкевич и многие другие.

На счету Зейнеп Габдуллиновны сотни благодарных учеников. Среди них и вот эти ребята. Для каждого обучение государственному языку у такого профессионала стало важнейшим этапом на пути к знаниям. Первую встречу с ней тогда еще первоклашки помнят детально.

Методы Зейнеп Габдуллиновны отличались. Мне понравилось. И я очень благодарна этому человеку.

— Она очень добрая, но в то же время, строгая. Она знает толк во всём. Она мне всегда помогла и благодаря ей я стала отличницей.

— Она научила меня быть человеком, где бы я не был. Всегда помогать людям и дарить добро.

В руках цветы и символический подарок. Над ним ребята трудились несколько дней. Оставались после занятий, смотрели видеоуроки. Заинтересован в кропотливой работе был каждый. Кроме того, учащиеся помогли ветерану по хозяйству. Делают это они не в первый раз.

Жанна Еленбаева, заместитель директора по воспитательной работе Озёрной СШ, Кызылжарский район:

— В нашей школе организовано волонтёрское движение «Қамқоршы». С 5 по 11 классы ребята помогают одиноким пенсионерам и ветеранам образования. Дети приходят с подарками, поздравлениями. Раньше, до пандемии, мы приглашали их в школу. Сейчас мы просто приходим, вручаем подарки, помогаем.

В Озерной средней школе знания получают 257 детей, половина из них — активисты волонтёрского движения «Қамқоршы».

Жанель Бисенбаева

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