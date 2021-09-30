Единый день отчёта прошёл в Казахстане

30 сентября в Казахстане проходит единый день отчёта контрольно-надзорных органов перед бизнесом. Этот день ввели, чтобы улучшить взаимодействия субъектов предпринимательства и государства, выслушать идеи и предложения, выработать конструктивные решения проблем. Правда представители госорганов название поняли буквально и большинство только зачитали отчёт о проделанной работе. Диалог, который ожидался, больше напоминал монолог госструктур. Но на самом деле, общая концепция одним днём не ограничивается, отмечает заместитель акима области. И от предпринимателей, и от госорганов поступают письменные предложения о необходимости изменений правил или норм.

Сатжан Аблалиев, заместитель акима СКО:



— Если накапливаются какие-то вопросы, мы готовы послушать, пригласить соответствующие госорганы и принять соответствующие меры. Не все вопросы, наверное, решаются на областном уровне. Если будут конкретные предложения, мы готовы отправить в центральные госорганы, правительство предложения, влияющие на ведение бизнеса в регионе.

Айгерим Мукашева