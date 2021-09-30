Дизельного топлива в Казахстане осталось на 11-12 дней

Почти 5 млн тонн дизельного топлива произведут в Казахстане в текущем году. Это рекорд страны. Только вот и потребление его выросло. В пиковый сезон, это с мая по сентябрь, дизельного топлива израсходовали больше на 480 тысяч тонн, если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го. К слову, сложившаяся разница — это практически месячное производство трёх нефтеперерабатывающих заводов страны.

Болат Ауетаев, председатель ОЮЛ «Казахстанская топливная ассоциация»:



— Основной причиной является аварийная остановка Атырауского НПЗ, который 4 месяца простоял. Ещё одной причиной стали высокие цены соседних странах. В Узбекистане — 350 тенге за литр, в Кыргызстане — 260, в России — 300.

А в Казахстане крупные АЗС продавали примерно по 208 тенге за литр, остальные сети по 230-240. Разница со странами-соседями доходила до 70-80 тенге за литр, иногда достигала и ста.

Айгерим Мукашева, корреспондент:



— Появился, так называемый, «серый экспорт». Водители хотят купить топливо где подешевле. Потому весь транзитный поток заправлялся в Казахстане, на въезде и выезде из страны. Резкий рост потребления зафиксировали именно на приграничных регионах, в том числе и в СКО.

Дизельное топливо в нашей стране производят три нефтеперерабатывающих завода. Основной объём уходит сельхозпроизводителям, железнодорожникам и горнорудным предприятиям. Остатки — оптовикам и розничным реализаторам. Завод сбывает по 160-190 тенге за литр. Мелкие оптовики и посредники продают по 220-250. АЗС оказались в непростой ситуации.

Болат Ауетаев, председатель ОЮЛ «Казахстанская топливная ассоциация»:



— Выдавая уведомления о необоснованном повышении цен, требуя держать их на уровне 200 тенге. По этому вопросу мы обратились в Агентство по защите конкуренции, они сообщили, что цены не регулируют. В связи с чем розничные реализаторы вынуждены отказываться покупать дизтопливо у посредников по завышенным ценам, а также импортировать из России, потому что с одной стороны антимонопольное сдерживает, с другой — цены высокие. А розницу поднять не могут.

АЗС в некоторых регионах стали вводить ограничения, дизтопливо выдавать по талонам. А кто-то и вовсе перестал реализовывать дизель. Ударила эта ситуация и по общественному транспорту Петропавловска. Перевозчикам при таких ценах на солярку не выгодно выходить на маршрут.

Но сейчас, по словам председателя ассоциации автотранспортного союза Галины Семёновой, на линию вышли все маршруты. Надеются на помощь местных властей в виде субсидий. А 1 октября ситуация в стране усложнится тем, что Павлодарский нефтеперерабатывающий завод закроют на месяц на капитальный ремонт. Он уже переносился дважды, больше затягивать нельзя. К слову, завод не ремонтировали летом, чтобы он создал для страны запас дизельного топлива. Так двум оставшимся заводам было бы легче, но сформировать топливную «подушку безопасности» не вышло.

Асет Магауов, вице-министр энергетики РК:



— К сожалению, из-за того, что потребление выросло, остатки сейчас находятся на уровне 210 тысяч тонн. Это примерно 11-12 дней потребления. Остановка Павлодарского завода влияет на баланс дизельного топлива по республике. Мы видим, что порядка 100 тысяч дизтоплива необходимо импортировать из Российской Федерации. Уже проведены переговоры с коллегами из Минэнерго России, достигнута договорённость об их поддержке по обеспечению поставок дизельного топлива в Казахстан.

В стране заметна активизация импорта. Если за 20 дней сентября было закуплено из России 5 тысяч тонн дизтоплива, то за последнюю неделю втрое больше.

Айгерим Мукашева