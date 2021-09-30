70% несанкционированных свалок в СКО ликвидировали

О реализации Дорожной карты по комплексному решению экологических проблем региона на 2020-2025 годы рассказали в профильном департаменте. На площадке региональной службы центральных коммуникаций специалисты озвучили основные этапы работы по этой линии.

Документ состоит из 7-ми разделов. Один из них касается эксплуатации полигона твердых бытовых отходов в Петропавловске. Его состояние не отвечает экологическим и санитарным нормам. Сегодня остро стоит вопрос о строительстве нового современного полигона и рекультивации действующего. Есть проблемы и в районах области. Там нет узаконенных площадок для складирования мусора, как результат — появляются стихийные свалки. Всего в области насчитывается 456 полигонов. 96% из них — незаконные, остальные имеют соответствующие документы.

Азамат Бектасов, руководитель департамента экологии по СКО:



— Ведется большая работа по определению местности размещения отходов по снимкам геопортала. По области выявлено 370 несанкционированных мест размещения отходов. На сегодня 70% из них ликвидированы. Работа в данном направлении продолжается.

Алишер Ашимов