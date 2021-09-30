37 североказахстанцев привлекли к административной ответственности за незаконное привлечение иностранной рабочей силы

С начала года миграционные полицейские выявили более 3800 нарушений законодательства, сообщает пресс-служба ведомства. Наибольшее число приходится на статью 492-ю Кодекса РК об административных правонарушениях «Проживание в РК без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность» — 3167 фактов.

Кроме того, выявлено 447 нарушений правил пребывания на территории страны. В основном они выражаются в превышении разрешённых сроков пребывания и несоответствии заявленной цели визита. 28 человек не сообщили в установленный законом месячный срок о приобретении другого гражданства, ещё 69 человек, получив иностранное гражданство, продолжали пользоваться документами граждан РК. За незаконное привлечение иностранной рабочей силы к административной ответственности привлечены 37 североказахстанцев.