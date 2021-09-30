37 североказахстанцев привлекли к административной ответственности за незаконное привлечение иностранной рабочей силы

Правоохранительные органы

22:09 30 Сентября 2021

С начала года миграционные полицейские выявили более 3800 нарушений законодательства, сообщает пресс-служба ведомства. Наибольшее число приходится на статью 492-ю Кодекса РК об административных правонарушениях «Проживание в РК без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность» — 3167 фактов.

Кроме того, выявлено 447 нарушений правил пребывания на территории страны. В основном они выражаются в превышении разрешённых сроков пребывания и несоответствии заявленной цели визита. 28 человек не сообщили в установленный законом месячный срок о приобретении другого гражданства, ещё 69 человек, получив иностранное гражданство, продолжали пользоваться документами граждан РК. За незаконное привлечение иностранной рабочей силы к административной ответственности привлечены 37 североказахстанцев.

Читайте также

Около 2,4 млрд человек в мире прошли полный курс вакцинации
Безопасные маршруты от школы до дома составили полицейские и юные жители города
Воришки 15 и 18 лет с помощью мопеда украли телефон
В Петропавловске 20-летняя горожанка в нетрезвом состоянии разнесла остановку
9 фактов мошенничества за 3 дня произошло в СКО
Количество военно-патриотических клубов хотят увеличить в СК
Хотел познакомиться, в итоге украл телефон
Полицейские проводят ОПМ «Участок»
«Журналист в погонах» или как перевоплотиться в полицейского на день
В Кызылжарском районе задержали троих мужчин по подозрению в незаконной охоте
Полицейские задержали подозреваемого в сбыте гашиша в особо крупном размере
Полицейские СКО привлекли к ответственности «целительницу» по методу запрещённого течения «Ата жолы»