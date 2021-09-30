20 учителей области наградили отличительными знаками

«Продолжатели наследия Ыбрая Алтынсарина». Эта фраза не раз звучала сегодня. Каждый в этом зале внес свою долю в воспитание целого поколения. Это эталоны мудрости, строгости, терпения и любви, проводники во взрослую жизнь. Текущая неделя для учителей полна улыбок и радости, ведь в первое воскресенье октября их профессиональный праздник. Поблагодарил за внушительный труд учителей региона заместитель акима области.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:



— Дорогие учителя, с большим удовольствием поздравляю Вас с профессиональным праздником. Профессия учителя является очень сложной, но, в то же время очень интересной и важной для развития нашей страны. Хочу пожелать вам благополучия, успехов, благодарных учеников и больших новых творческих успехов.

Для Назиры Сыздыковой эта встреча выдалась волнительной. Ее 34-летний опыт преподавания оценили в министерстве. По итогам республиканского конкурса она удостоена звания «Лучшего педагога».

В планах у учителя не только преподавать, но и развивать авторские программы обучения, сподвигать учеников на новые достижения.

Назира Сыздыкова, учитель Кенесовской средней школы, район Шал акына:



— На своих занятиях я всегда стараюсь учить детей не только предмету, но и жизненно необходимым вещам. Стараюсь, чтобы они вошли во взрослую жизнь не только высокоэрудированными, но и воспитанными, доброжелательными и целеустремленными. Для меня большая радость работать с будущим нашей страны. Я очень сильно люблю свою профессию и думаю, именно это помогает мне достигать новых вершин.

А вот Вера Бикбаева сегодня отмечена нагрУдным знаком М.Жумабаева. Она взращивает новое поколение воспитателей. Когда-то сама была им. Считает, что ее работа требует особой ответственности.



Вера Бикбаева, преподаватель дошкольных дисциплин Высшего колледжа им. М.Жумабаева:



— Воспитатель — это первый учитель, который работает непосредственно с малышами, дошкольниками. Они приходят к нам совсем маленькие. Все, что расскажет воспитатель и все, что посеет воспитатель в душе дошкольника, пойдет дальше. Поэтому, работая со студентами, конечно же, мы прививаем им любовь к детям, любовь к профессии, желание работать с детьми, желание вдохновлять их на что-то новое.

Наградили грамотами еще 18 учителей. Каждый их них — профессионал своего дела. Завершили торжественное собрание душевными песнями и

танцами.

Гюзель Закария