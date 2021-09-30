2 млн тенге получила школа СКО за активное участие в проекте «Медаль Елбасы»

Школа из СК стала лучшей в проекте национального уровня «Медаль Елбасы». За год в нём приняли участие более 20-ти тысяч молодых казахстанцев в возрасте от 14 до 29 лет. Они развиваются по 7 основным направлениям: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтерство, экспедиции и походы, трудовая практика. В этом году 605 обладателей медалей Елбасы получили гранты и поступили в ведущие вузы страны. Каждый третий — из сельской школы.

По СКО бронзовые медали завоевали почти 300 участников программы. 29 из них получили государственные образовательные гранты. Наибольшее количество обладателей медалей Елбасы по стране оказалось в Смирновской средней школе №1 Аккайынского района. 12 учащихся завершили программу и стали обладателями бронзовых медалей. Школа получила денежный сертификат на 2 миллиона тенге.

Айгерим Мукашева