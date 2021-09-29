В Петропавловск с гастролями приехал алматинский театр драмы им. Ауэзова

Культура

21:11 29 Сентября 2021

Основанный почти столетие назад, Казахский Национальный театр драмы покорил немало вершин. Из — под его крыла вышло немало известных личностей. Сегодня труппа прибыла в наш город. Гостей из «южной столицы» встретили в лучших традициях: с караваем, баурсаками и песнями.

Театр начал гастроли с города Кокшетау. Первые зрители «горячо» встретили гостей из Алматы.

Бекжан Турыс, актёр Казахского Национального театра драмы им.Ауэзова, г. Алматы:

— Наши гастроли в Кокшетау прошли на высоком уровне. Восторженная публика просила нас выступить снова и снова. Были дни, когда мы играли по 3 раза. Вторым городом для гастролей мы выбрали Петропавловск. Надеемся, что и здесь нас встретят теплом.

Последний раз актеры театра со своими спектаклями в нашем городе были 25 лет назад. Уже 30 сентября труппа вновь порадует североказахстанцев.

Бекжан Турыс, актёр Казахского Национального театра драмы им.Ауэзова:

— Это родная земля Магжана Жумабаева. Завтра мы откроем занавес спектаклем «Сто лет любви», посвященный выдающемуся казахскому поэту. Приглашаю петропавловского зрителя в театр.

Алматинские гости представят 6 спектаклей. Комедии, драмы и мюзиклы — репертуар насыщенный.

Дулыга Акмолда, актёр Казахского Национального театра драмы им.Ауэзова:

— В Петропавловске особенный зритель. Его взгляд на театр уникален. Спектакли обсуждают, высказывают свое мнение, впечатление. Где-то советы дают.

Постановки алматинских мастеров сцены зрители смогут увидеть в областном русском драматическом театре им.Н.Погодина.

Диана Салихова

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