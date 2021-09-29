Интеллектуальный клуб «Жастар және уақыт» открылся в городской библиотеке им. И. Шухова

Дети/молодежь

21:10 29 Сентября 2021

Эти строки из стихотворения М.Жумабаева говорят о многолетней истории казахского языка. О том, как наши предки боролись за его сохранение, о силе и мощи казахского слова. Это произведение и отражает дальнейшую деятельность клуба.

Ляззат Бримова, старший библиотекарь городской библиотеки им. И.Шухова:

— Мероприятия будут проводиться в виде игр на логику, загадки, чтобы это было ближе к молодежи. Целью открытия клуба является популяризация казахского языка именно среди молодежи. Планируется проводить 1-2 мероприятия, направленных именно на молодежь. И все эти мероприятия будут идти на государственном языке.

Сегодня это концерт и небольшая викторина. Нурсултан Темертасов готовился к ней вместе со своей командой от колледжа.

Нурсултан Темертасов, студент ПСЭК:

— Готовились к этому неделю или больше. Мы смотрели информацию в интернете про Петропавловск. В нашем колледже учатся хорошие ребята, и они все готовы показать свои способности.

В брейн-ринге приняли участие еще 2 команды. Это ЧС-ники и курсанты Военного института. Они проверили свои знания о родном крае. В перерывах для разрядки прозвучала и живая музыка.

В библиотеке не забыли и о подарках участникам викторины. Подготовили сладкие презенты и книги. В целом, идеей открытия такой площадки для молодежи послужило и Послание Президента РК. В библиотеке считают, что такие мероприятия прививают любовь и уважение к государственному языку.

Гюзель Закария

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