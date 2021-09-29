Доступны ли объекты СКО для людей с особыми потребностями?

Доступна ли среда для людей с особыми потребностями? Чтобы это выяснить, в СКО до 2025 года проверят почти 1300 объектов. 259 или 20% мониторинговые группы уже посетили. Краткий итог — людям с ограниченными возможностями самостоятельно ни в театр, ни в суд, ни в магазин не сходить. А теперь по порядку. Крутые пандусы с безупречно гладким покрытием больше напоминают детскую горку. Уклон должен быть 5 градусов, проверяющие столкнулись с пандусами, угол которых доходит до 40. Подъёмники, если и есть, либо не работают, либо не соответствуют нормам.

Мереке Мухамедьяров,руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по СКО:



— Перед зданиями не предусмотрены парковочные места для транспорта инвалидов, перед лестничными маршами при входе в здание отсутствуют предупредительные тактильные полосы. При входе в здания отсутствует информация о наименовании учреждения, выполненная рельефно-точечным шрифтом по Брайлю, тактильные направляющие полосы для людей с ослабленным зрением, ведущая к зонам обслуживания.



Но и на этом испытания не закончены. Тем, кто, несмотря на все препятствия, всё же попал в здание, элементарно в уборную не сходить. Дверные проёмы узкие, в кабинке не развернуться. Впечатлил проверяющих санузел в здании Есильского районного суда. Он в одном помещении, где находятся подозреваемые, которых держат под конвоем. Чтобы воспользоваться такой уборной, нужно быть как в известной телепередаче — без комплексов. Выявили нуротановцы и другие нарушения, хоть и менее впечатляющие, но тоже серьезные.

Гульнара Халыкова, заведующая отделом политической работы СКОФ партии «Nur Otan»:



— Пандус не соответствует нормативам. Зал судебных заседаний находится на втором этаже и абсолютно недоступен для лиц, передвигающихся на кресло-коляске. Но есть фронт-офис, откуда можно по видеосвязи принимать участие в заседании. На момент мониторинга в текущем году в здании шел ремонт и, по заверениям председателя суда, все наши рекомендации будут учтены.



А в Жамбылском районном суде мониториговая группа ответственного так и не нашла. Часто меняются председатели. Кроме выцветшего желтого стикера на деревянной двери, в этом суде мало что сделали для маломобильных групп.

Гульнара Халыкова, заведующая отделом политической работы СКОФ партии «Nur Otan»:



— Жамбылский районный суд полностью недоступен для маломобильных групп населения, в которые помимо лиц с инвалидностью входят граждане престарелого возраста, мамы с колясками, беременные женщины. Двери в здании суда двухстворчатые. Однако, вторая половина приколочена так, что специалисты суда не смогли их открыть. Здание старое, бывший детский сад, совершенно неприспособленное принимать данную категорию.

Кнопки вызова — украшение фасада, старые трубы вместо поручней, бордюры мешают проехать к пандусу, табличка со шрифтом Брайля за стеклом. Некоторые о таком услышат впервые, люди с ограниченными возможностями сталкиваются с этим каждый день. Директора школ и колледжей, владельцы магазинов и аптек, администраторы заведений в своё оправдание часто говорят: «К нам инвалиды не ходят». Хотя всем понятно, что из-за недоступности среды их и не посещают. Мониторинговые группы после проверки выдают рекомендации. Только вот их мало кто выполняет.

Гульнара Халыкова, заведующая отделом политической работы СКОФ партии «Nur Otan»:



— В филиале АО «Казпочта» района М.Жумабаева после неоднократных обращений в департамент установили подъемник, который не работает. Входную группу, несмотря на наши рекомендации, не реконструировали. Казпочта района как была недоступной, так и осталась. Аналогичная ситуация и с филиалами АО «Казпочта» Аккайынского и Тайыншинского районов.

Если рекомендации не исполнили, проводят внеплановую проверку. Если не сработали советы, возможно, помогут штрафы. По закону за не обеспечение инвалидам доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры грозит штраф от 145 тысяч до миллиона тенге.

Айгерим Мукашева