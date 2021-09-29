Бесплатную стоматологическую помощь получают в рамках ОСМС

Гюзель Закария, корреспондент:



— Лечение зубов давно стало дорогим удовольствием. Ценники в стоматологиях удивляют многих. Только на удаление зуба уйдет от 3500 тенге, а на лечение в два, а то и в три раза больше. Однако, в рамках обязательного медицинского страхования эти услуги могут получать бесплатно определенные категории людей.



На постоянной основе такая помощь оказывается лицам до 18 лет и беременным женщинам. А вот в экстренных случаях, то есть при острых болях, еще 7-ми категориям.

Елена Алишева, заместитель директора областной стоматологической поликлиники:



— Это ветераны ВОВ, пенсионеры по возрасту, инвалиды 1, 2 и 3 групп, это лица, ухаживающие за ребенком-инвалидом, это лица, неработающие, которые ухаживают за инвалидом I группы с детства обладатели подвесок «Күмiс алқа» и «Алтын алқа, получатели м адресной социальной помощи



Об этом знает и Екатерина Тюрина. В эту стоматологию горожанка записывает детей не впервые. Даже сама проходила лечение здесь, когда была в положении. Качество услуг её устраивает, поэтому и привела на процедуру свою двухгодовалую дочь.

Екатерина Тюрина, жительница г. Петропавловска:



— Мы делали подрезание уздечки. Нам рекомендовал логопед для того, чтобы речь была хорошая. Я думала, это будет больно. Врач хорошо отнесся. Разговаривал с ребенком. Она только улыбалась. Никаких слез не было. Мы сюда ходим не первый год. Это у меня третий ребенок. Ходим, обслуживаемся. Я сюда и беременная приходила.



Пользуются льготами и другие североказахстанцы.

— Я прихожу сюда несколько раз, услуги получаю бесплатно.



— Бесплатно. Хорошие услуги. Мы ,вообще ,с района. Позвонили, записались вовремя, приезжаем и лечим. В райцентрах нет таких специалистов.



В целом, в перечень уcлуг входит наложение и замена пломбы, удаление зуба, периостотомия и вскрытие абсцессов. С направлением врача и врожденными патологиями горожанам доступен более широкий список. А это уже другая стоматологическая клиника. В основном, здесь проходят курс лечения лица постарше. К примеру, Елизавета Патрушева уже 10 лет на пенсии. Ее порадовало, что теперь она в числе льготников. До этого платила за медпомощь из своего кармана.

Елена Патрушева, жительница г.Петропавловска:



— Я всегда предварительно записываюсь. Если придешь в регистратуру, они подбирают удобное время. Если острая боль, то они обслужат в первую очередь. Мне всегда нравилось здесь обслуживание, дружный коллектив, чистота, порядок.

Стоит отметить, если ранее медицинскую помощь получали только в одном учреждении, то теперь вылечить зубы можно в любой точке страны. Главное — проверить, работает ли медорганизация в рамках договора ОСМС.

Карлыгаш Ильясова, руководитель отдела по информированию и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО:



— На сегодня в базе данных субъектов здравоохранения области фонда зарегистрировано 38 организаций, оказывающих стоматологические услуги, из них 25 государственных и 13 частных клиник.

Специалисты отмечают, что для получения таких услуг нужно предъявить соответствующие документы. Также обращаются к гражданам с двойным гражданством. Просят аннулировать один из ИИНов в миграционном центре. В целом за 7 месяцев текущего года в рамках ОСМС учреждения оказали услуг почти на 900 млн тенге.

Гюзель Закария