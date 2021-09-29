5 автомобилей, находившихся в розыске в РФ, нашли в СКО

В конце февраля этого года информационные порталы пестрели новостью о задержании семейного подряда, которая реализовала синтетические наркотики. Для этого они создали собственную нарколабораторию. Поставляли товар в областном центре, а приспособления закупали в России. Этот факт и стал зацепкой для североказахстанских полицейских. Кстати, информацию им передали их коллеги из соседней страны.

Руслан Назаров, заместитель начальника ДП СКО:



— В этом году благодаря такому взаимодействию была пресечена работа нарколаборатории и интернет -магазина. В ходе мероприятия было изъято 300 граммов синтетических наркотиков, а также приспособлений для изготовления наркотиков.



Сотрудничество есть и по линии автоугонов. Таких фактов с начала года в регионе зарегистрировали 48. 94 % преступлений полицейские раскрыли. В розыске на территории РФ находились 5 легковушек. Все они сейчас водворены на спецстоянку и в скором времени окажутся у владельцев.

Марат Жумалиев, начальник управления криминальной полиции ДП СКО:



— Это по территории Челябинска и Новосибирска по две единицы и по городу Екатеринбургу 1 единица. 01.25 С этой же целью совместно с местной полицией регулярно проверяются СТО, места авторазбора, частные автомастерские, гаражные кооперативы и автостоянки.



Озвучили во время телемоста и проблемные вопросы. Один из них — возврат криминальных машин собственникам. Как оказалось, они не принимают меры, чтобы получить свой транспорт обратно. Объясняют это тем, что страховые компании уже выплатили практически полную сумму иномарки. Впоследствии автомобиль длительное время находится на спецстоянке нашего региона. К какому-то конкретному выводу представители сторон пока не пришли. Ситуации нужно детально рассматривать, заключили спикеры.

Жанель Бисенбаева